Cosenza Calcio, la Scalise in Comune ottiene il si dal Sindaco alla concessione del “Marulla”

COSENZA – Una manciata di minuti. Tanto sarebbe durato l’incontro tra l’amministratore unico del Cosenza Calcio, Rita Rachele Scalise, e il sindaco della città Franz Caruso. Come scritto ieri l’incontro programmato per oggi verteva sulla concessione da parte del Comune alla società dello stadio “Marulla”, fondamentale per proseguire le pratiche e ottenere l’inscrizione al prossimo campionato di serie C con il nulla osta da trasmettere alla Commissione Criteri Infrastrutture e Sportivi-Organizzativi della FIGC.

In tarda mattinata la Scalise è entrata a Palazzo dei Bruzi accompagnata anche dal responsabile della sicurezza Giordano. Nel brevissimo incontro con il sindaco non si sarebbe parlato di cessione societaria, di possibili acquirenti o di nomi, ma solo della concessione dello stadio. Da quanto trapelato, il sindaco avrebbe concesso l’utilizzo del Marulla esclusivamente per il bene dei tifosi e della città. L’auspicio del primo cittadino resta quello che Guarascio ceda al più presto la società per come più colte dichiarato.