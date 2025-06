COSENZA – Campionato finito, giochi fatti e, al di là dell’illusione legata alla vicenda Brescia e alle possibili (impossibili!) ripercussioni sul Cosenza Calcio, nessuna notizia vera. Giornate, settimane a rincorrere una notizia sulla cessione della società, passate attraverso due brevissimi comunicati che, di fatto, hanno detto poco o nulla.

L’unica notizia certa delle ultime 48 ore è che domani mattina, dopo un primo incontro già avuto con gli uffici tecnici di Palazzo dei Bruzi, è atteso l’arrivo dell’Amministratore del Cosenza Rita Rachele Scalise in Comune per la questione relativa alla concessione dello stadio Marulla. Come è noto serve il via libera da trasmettere alla Commissione Criteri Infrastrutture e Sportivi-Organizzativi della FIGC. La Scalise dovrebbe incontrare intorno all’ora di pranzo il sindaco Caruso dove si discuterà anche delle vicende relative alla cessione della società.

Entro il 6 giugno il Cosenza Calcio si dovrà iscrivere in Serie C

La settimana che si apre, però, regalerà certamente un’altra notizia: non quella relativa alla cessione societaria (salvo clamorose smentite), ma l’iscrizione della squadra al prossimo campionato di serie C, che, comunque, non può essere mai considerato un qualcosa di scontato. Il termine è fissato al 6 giugno, oltre non si potrà andare. Il Cosenza deve mettere a posto anche la sua situazione debitoria.

E allora la notizia ci sarà. L’impressione è che potrà essere una notizia positiva per la società rossoblù. Ma di quale società stiamo parlando? Certamente, e almeno per il momento, quella del patron Guarascio, che è a tutti gli effetti, ancora proprietario del Cosenza Calcio. Chiaramente il poco tempo a disposizione in questo momento farà slittare probabilmente alla prossima settimana qualsiasi comunicazione o operazione relativa alla cessione societaria Sempre se novità ci saranno.

Le voci sui possibili acquirenti

Fino a questo momento, in realtà, si è andati avanti solo con voci, ma in totale assenza di notizie vere e confermate. Eccezion fatta che per l’offerta presentata da Alfredo Citrigno, che, evidentemente, non è stata presa in considerazione. Per il resto dagli arabi ai maltesi, dagli imprenditori cosentini ai campani, passando, ultimamente, per l’imprenditore Oliva originario di Tarsia, sono e restano solo voci che si sono moltiplicate. Intanto, fatta eccezione per gli stringati comunicati stampa nessuno ha ritenuto opportuno informare circa l’esistenza di una reale trattativa, date, cifre e nomi.

E nessuno, allo stesso tempo, nessuno ha sentito l’esigenza di smentire e di evitare ai tifosi, che vogliono la cessione, inutili illusioni. La realtà è che la situazione al momento è ferma e non esiste alcuna certezza relativa ad una trattativa prossima alla chiusura. Accontentiamoci, allora, di avere, a breve, si spera, notizie sull’avvenuta iscrizione. Che di questi tempi non è poco!