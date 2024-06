Cosenza, al via la campagna abbonamenti: curva Sud a 240 euro, 16 euro il biglietto – Le novità

COSENZA – Sono previste promozioni per vecchi abbonati, famiglie e giovani; novità per la Tribuna B e la Rao. Chiusa la stagione ne inizia un’altra con rinnovate ambizioni. Il Cosenza Calcio chiama a raccolta i suoi tifosi per il settimo campionato consecutivo di Serie B. Per questo, mentre i prezzi delle singole partite potranno variare nell’arco dell’annata, i prezzi degli abbonamenti – in vendita da domani alle ore 16:00 allo store di via Arabia (nei giorni seguenti orario 10-13, 16-20) – sono confermati rispetto alla scorsa stagione, con nuovi settori a disposizione (Tribuna B e Rao) e promozioni per vecchi abbonati (entro il 15 luglio), famiglie e giovani (“Lupacchiotti”), con la prelazione riservata in occasione della Giornata RossoBlù.

Inoltre per valorizzare il tifo dell’intero territorio e il concetto di #TuttaCosenza sarà creata una classifica dei comuni più tifosi, sulla base degli abbonati di ogni singolo comune, considerando abitanti e distanza dal capoluogo. A inizio campionato i primi di questa speciale classifica riceveranno un riconoscimento. Garantire un importante supporto alla squadra già dalla fase di abbonamento e mostrare orgogliosamente a tutti quanto vale la fede rossoblù sarà fondamentale per generare l’entusiasmo in cui sviluppare il nuovo progetto sportivo nei prossimi mesi.

La società ricorda che l’abbonamento comprende 18 gare ed è esclusa la Giornata RossoBlù, che sarà comunicata durante la stagione. Nei prossimi giorni la vendita sarà estesa al botteghino, alle rivendite e online. Vi comunicheremo giorni e orari di apertura.