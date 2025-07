COSENZA – Le parole del presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, riportate dal Corriere della Calabria, non potevano non suscitare delle reazioni da parte dei tifosi e non solo. Del resto, il fatto che il presidente parli in pubblico è un qualcosa di più unico che raro. Certamente il passaggio delle sue dichiarazioni che ha stupito, forse, più di ogni altro, è quello relativo alla cessione societaria e alle offerte ricevute «praticamente pari a zero». Fra i commenti, al di là di quelli decisamente polemici dei tifosi, spicca quello del Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che, già mesi fa, aveva convocato il patron della società rossoblù per avere notizie relative alla cessione.

«Notoriamente, si sa, io non pongo credito e fiducia nelle dichiarazioni rese dal Presidente – ha detto Caruso a margine della conferenza stampa in comune sull’approvazione del DUP nel prossimo consiglio comuanale- perché si sono sempre scontrate con una realtà che non è quella che lui aveva preventivato. Mi sembra strano che si scomodino imprenditori di livello nazionale, che sono già impegnati in attività sportive, che arrivino all’ultimo e che arrivino alla sottoscrizione del preliminare di vendita senza aver parlato concretamente di proposte».

«Io so, per quello che mi hanno riferito, che si era arrivata alla sottoscrizione del preliminare di vendita e come si ci arriva senza parlare di proposte economiche? Probabilmente si arriva alla fine e poi si trova sempre il cavillo, si trova sempre la scusa per annullare queste trattative.