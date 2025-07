Parla Guarascio “ricevute due offerte a costo zero, non voglio essere il Cellino di Cosenza. Ho subito ricatti e tradimenti”

- Advertisement -

COSENZA – Dopo quasi un anno di silenzi, rincorso da tutti ecco che arrivano le parole del presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio. Raggiunto telefonicamente da un giornalista del Corriere della Calabria, il patron rossoblù parla e lo fa toccando alcuni nodi importanti a cominciare dalla questione della cessione societaria. «Ho ricevuto due offerte praticamente a costo zero. Sono pronto a mettermi da parte e cedere il Cosenza al migliore acquirente. ma il problema è che ad oggi nessuno è in grado di mettere nero su bianco». Poi l’affondo «Non sono e non voglio essere il Cellino di Cosenza».

Sulle aspre contestazioni con la tifoseria Guarascio spiega «il muro contro muro è con una parte della tifoseria del Cosenza». Per il presidente tutto è da ricondurre a quanto accaduto nel 2021 con l’allottamento dell’allora calciatore delle giovanili Pietro Santapaola: «la mia decisione di allontanare dalla Primavera un calciatore dal cognome scomodo è stato il motivo di momenti di gravi tensioni, così come gli insulti a Palazzo dei Bruzi. Ho vissuto quasi nel ricatto. Esistono tra l’altro norme federali che impongono il rispetto della lealtà di tesserati e tifosi».

Alla domanda del giornalista del Corriere della Calabria se abbia subito dei tradimenti, Guarascio spiega «l’operato della signora Roberta Anania, la penalizzazione e le speculazioni in una fase di debolezza. Tensioni, ripeto, al limite del ricatto. Poi dimissioni forse condizionate, da Ursino all’ufficio stampa». Poi il presente e il futuro del Cosenza. «Ho un parco calciatori, un allenatore, un direttore sportivo e un gruppo dirigenti che mi consentono di garantire tra la prossima stagione o al massimo la successiva il ritorno in serie B».