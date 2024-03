Caserta amaro: “Dispiace la città. Puniti dagli episodi e il goal di Caló era regolare”

COSENZA – Una sconfitta amara e un derby perso per 2 a 0 come all’andata (con gli stessi marcatori) che lancia il Catanzaro nelle zone altissime della classifica e boccia, ancora una volta, le ambizioni del Cosenza, punito forse oltremodo dagli episodi, ma che stecca nuovamente la gara della svolta davanti un Marulla spettacolare che meritava ben altro epilogo.

Il tecnico del Cosenza Caserta si presenta in sala stampa dopo oltre un’ora dalla fine del match: “Tutino per noi é un giocatore fondamentale anche nella manovra. Poi, come sempre, gli episodi condizionano la gara. Sapevamo l’importanza della gara. Dispiace tantissimo per la città e per i tifosi, ma occorre resettare subito ed evitate un tracollo psicologicocome all’andata. Non parlo degli arbitri, ma ho non ho capito cosa abbia annullato perché il goal di Caló era regolare.

La prima rete del Catanzaro é nata da un fallo al centrocampo, il secondo é arrivato alla fine con la squadra in dieci dove aveva dato tutto. Abbiamo provato fino alla fine a pareggiare la gara e ai ragazzi non posso dire nulla. Il risultato incide sulle valutazioni ma per l’ennesima volta siamo stati punti dagli episodi e dell’ennesimo legno. Adesso inizia il nostro campionato e non pensare più a questa gara”