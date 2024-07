Calendari Serie B: Cosenza esordio al Marulla con la Cremonese. Il derby con il Catanzaro alla 19′ giornata

LA SPEZIA – Con la presentazione dei calendari ha preso ufficialmente il via la nuova stagione sportiva della Serie BKT 2024/2025. Location dell’evento Piazza Europa a La Spezia, in cui sono State svelate le 38 giornate della 93a edizione del “Campionato degli Italiani”. Tra i dirigenti presenti all’evento anche il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio. Sono 20 le squadre che prenderanno parte all’imminente nuova stagione: Juve Stabia, Mantova, Carrarese e Cesena sono state promosse dalla Serie C. Salernitana, Sassuolo e Frosinone quelle invece retrocesse dalla Serie A.

Cosenza-Cremonese alla prima. Derby al Marulla a Santo Stefano

Il Cosenza, al suo settimo campionato consecutivo in Serie B e con alla guida il neo tecnico Alvini, debutterà il 17 agosto in casa con la Cremonese al Marulla, l’atteso derby contro il Catanzaro si giocherà sempre in casa all’ultima giornata di andata ovvero la numero 19 nel boxing day di Santo Stefano del 26 dicembre. Il ritorno al Ceravolo è invece previsto per la giornata numero 30′ il 15 marzo 2025.

La seconda giornata vedrà i rossoblù ospiti del neo promosso Mantova. La terza gara, turno infrasettimanale, si torna al Marulla contro lo Spezia, poi fuori a Palermo. Due gare consecutive al Marulla dove i rossoblu ospiteranno la Sampdoria e il Sassuolo. Poi trasferta a Bari, al Marulla con il Sudtirol mentre alla 9′ giornata lupi ospiti del Cittadella. Alla 10′ si torna al Marulla con la Juve Stabia. La sfida contro la Reggiana dell’ex Viali è all’11’ giornata mentre alla 12 c’è la Salernitana in casa.

La 13′ giornata vedrà il Cosenza far visita al Brescia, poi si torna in casa alla 14′ contro il Modena. Alla 15′ giornata Cosenza fuori casa contro il Pisa mentre alla 16′ c’è la sfida al Marulla contro il Frosinone. Alla 17′ e alla 18′ doppia trasferta a Cesena e in casa della neo promossa Carrarese, prima dell’ultima gara di andata in casa contro i giallorossi.

Serie B: calendario asimmetrico e alternanza di incontri Come già nel corso della stagione scorsa, la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno (calendario asimmetrico); l’obiettivo principale del calendario asimmetrico è quello di cercare di rispettare il sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, agli eventi locali (fiere, manifestazioni, ecc.) e alle esigenze dei singoli Club. ecessità evidenziate dalle società per interventi di ristrutturazione dei propri stadi in linea con la politica della Lega Serie B per un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti di gioco. Una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno altri 6 incontri. Preista l’alternanza perfetta degli incontri in casa ed in trasferta fra società che condividono lo stesso impianto di gioco (Sassuolo e Reggiana). La compilazione delle giornate del calendario di Serie B ha tenuto anche conto delle nper un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti di gioco.. Preista l’alternanza perfetta degli incontri in casa ed in trasferta fra società che condividono lo stesso impianto di gioco (Sassuolo e Reggiana).

Non ci possono essere più di due “doppiette” (ossia due gare consecutive in casa o in trasferta) per squadra per girone e, nel caso in cui fossero due, una dovrà necessariamente essere in casa e l’altra fuori casa. Le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata della stagione 2023/2024 non possono incontrarsi nel primo turno della Serie B 2024/2025: Lo scorso anno la prima fu Negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte.(ossia due gare consecutive in casa o in trasferta) per squadra per girone e, nel caso in cui fossero due, una dovrà necessariamente essere in casa e l’altra fuori casa. Ledella Serie B 2024/2025: Lo scorso anno la prima fu Cosenza Ascoli . Relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno della Serie B stagione 2023/2024 non possono incontrarsi nell’ultimo turno della nuova stagione. L’ultima del Cosenza nella passata stagione fu a Como

Serie B: tutte le date, i turni infrasettimanali e le soste

Per quanto riguarda il prossimo campionato queste sono tutte le date di Serie B.

Inizio Campionato Serie B (prima giornata)

Sabato 17.08.2024 – La gara inaugurale del campionato si potrà disputare, in anticipo, venerdì 16 agosto 2024

Turni infrasettimanali

Martedì 27.08.2024

Martedì 29.10.2024

Giovedì 26.12.2024

Giovedì 01.05.2025

Soste**

Sabato-Domenica 07-08.09.2024

Sabato-Domenica 12-13.10.2024

Sabato-Domenica 16-17.11.2024

Sabato-Domenica 22-23.03.2025

La sosta invernale sarà programmata dal 30 dicembre 2024 all’11 gennaio 2025

Fine Campionato (ultima giornata)

Venerdì 09.05.2025