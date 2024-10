ASD Rogliano 1948, campionato regionale under 19: oggi la prima giornata di andata

ROGLIANO (CS) – La F.I.G.C.- Comitato Regionale Calabria-L.N.D., campionato Regionale under 19, ha reso noto il calendario delle partite in programma dalla prima alla nona giornata per l’anno sportivo 2024/2025, girone B, riportato allegato in tabella.

Impegnativa sarà la prima partita del Rogliano che si giocherà oggi al centro sportivo Morrone alle ore 15.30 nella quale i ragazzi dovranno sicuramente rimanere concentrati ed impegnarsi al massimo delle loro possibilità.

Il Presidente Francesco Citino, intanto, si è dichiarato entusiasta della nuova annata: “Stiamo lavorando- ha sottolineato- nel migliore dei modi possibili sul settore giovanile, investendo sempre di più sui talenti del territorio. Il nostro settore giovanile ha l’obiettivo di valorizzare i giovani di talento per dar loro la possibilità di calcare palcoscenici più importanti, concorrendo anche a dare lustro ai colori della maglia della nostra squadra. Importanti traguardi sono stati raggiunti nelle ultime settimane e leve del calcio giovanile partiranno per nuove avventure.”