Alvini si tiene stretto il punto “gara tosta e sporca, il Cosenza ha fatto bene contro una squadra forte”

COSENZA – In sala stampa, al termine del pareggio tra Cosenza e Spezia il tecnico Alvini commenta il pareggio maturato al Marulla in una gara giocata a viso aperto dove i rossoblu hanno provato fino all’ultimo a vincerla “analizzando la partita e il valore dell’avversario in campo si è visto un buon Cosenza in campo. Per me è un punto importantissimo. Noi abbiamo sempre giocato, non penso che l’inerzia del match nel secondo tempo sia cambiata per via dei cambi. Sicuramente hanno portato freschezza dopo la gara di domenica. Abbiamo fatto bene anche nella seconda parte del primo tempo. È stata una partita tosta, sporca. Non una gara bellissima ma ho avuto tanti spunti positivi. Il campo è migliorato ma la palla rimbalza ancora un po’ male. Abbiamo comunque provato a giocare contro un avversario forte che gioca insieme da gennaio.

“Domenica è stata una gara più spettacolare, verticale, oggi è stata più frenetica e sporca. Ma c’è anche da capire il valore delle due squadre e il contesto. Diciamo che mi aspettavo questo tipo di gara qui. Florenzi ha fatto 60 minuti straordinari e in quel ruolo qui sta facendo cose egregie con dei margini di miglioramento importanti. Sa essere un centrocampista moderno, in questo ruolo è importante. José Mauri invece sta raggiungendo una condizione accettabile, ci porta più esperienza e più palleggio. Sankoh? E’ un ragazzo giovane, siamo soddisfatti di ciò che sta facendo. Ha gamba, visione, sa lavorare con la squadra”.