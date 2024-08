Alvini “la penalizzazione? Una delusione, la squadra è unita. Strizzolo e Ricci elementi da Serie B”

COSENZA – Chiuso ieri sera il calciomercato e con una settimana caratterizzata dal match casalingo contro la Spal e dalla mazzata dei 4 punti di penalizzazione, si volta pagina e ci si concentra sul campo. Domani sera Cosenza impegnato a Palermo per la quarta giornata di campionato prima della sosta. Inevitabile non chiedere al mister Alvini dei punti di penalizzazione che, di fatto, hanno cancellato quelli finora conquistati sul campo e se la decisione possa pesare sul morale della squadra in vista della gara di domani sera a Palermo “è stata una settimana tribolata ma non in campo ha detto Alvini. Usciamo dalla partita di domenica a Mantova sconfitti ma con una buona prestazione e mercoledì con delle certezze. A prescindere dalle vicenda extra-campo, la squadra domenica giocherà per dare il massimo. L’ambiente e l’avversario sono stimoli sicuramente importante. Certo che i 4 punti di penalizzazione sono una delusione e quando abbiamo appreso la notizia abbiamo avuto un colpo. È una sanzione amministrativa che ci dice zero punti ma io non vedo zero punti perché sul campo sono quattro”.

“Il Palermo? È la terza partita in sette giorni, giochiamo contro un avversario di calore, costruito per degli obiettivi, che ha vinto a Cremona ed ha iniziato il suo percorso. Domani ci sarà da fare delle letture diverse proprio per il tipo di partita ma sono certo che domani la squadra scenderà in campo che le sue idee, le sue caratteristiche e il giusto atteggiamento per giocarsela senza paura. Studieremo tutto quello che c’è da fare ma a prescindere da tutto sono sicuro che la squadra darà tutto”

“I nuovi acquisti? Strizzolo e Ricci sono due elementi che abbiamo cercato e che portano in squadra esperienza e partite di Serie B. È stato un mercato difficile, ho visto il DS Delvecchio ed era stravolto. Immagino le difficoltà che abbia avuto per portare a termine le operazioni. Io ora ho questi giocatori e sta a me e allo staff tirare il massimo da questa squadra. Ma voglio essere chiaro: sarà un percorso difficile e complicato anche alla luce di quanto accaduto. L’obiettivo deve essere chiaro perché il campionato pres4enta delle difficoltà. Sia Strizzolo che Ricci sono convocati e pronti per giocare anche domani”.