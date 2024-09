Alvini “il pareggio è un risultato giusto, ma potevamo portarla a casa”

PALERMO – C’è soddisfazione ma anche un pizzico di rammarico nelle parole del tecnico del Cosenza Alvini al termine del match contro il Palermo finito 1 a 1 con i rossoblu raggiunti in zona cesarini dalla zampata di Di Mariano che ha riequilibrato l’iniziale vantaggio rossoblu siglato da Fumagalli. “Il risultato è giusto – ha esordito Alvini – ma lasciamo due punti perché potevamo portarla a casa. Se prendiamo gol a difesa schierata non va bene perchè poi rischi anche di perderla. Comunque la prestazione, l’atteggiamento e quanto messo in campo contro una grande squadra è frutto di sacrificio e di voglia. E quindi da questo punto di vista è positivo”.

“Forse a un certo punto della partita potevamo gestire meglio le situazioni e con il possesso potevamo fargli male. Alla fine con due punte in campo la squadra è tornata anche a fare la partita ma sono saltati alcuni equilibri. Dispiace, fermo restando che il pareggio è meritato da parte del Palermo, però a volte si possono vincere partite più sporche e questo fa parte del calcio. Abbiamo avuto problemi nella gestione dei cambi, però alla fine ho voluto gestirla in un determinato modo. Nessun rammarico, ho fatto le sostituzioni che ritenevo opportuno fare. Chi è entrato ha dato un ottimo contributo. Alla squadra non devo dire nulla, solo fargli capire che in queste 4 partite avremmo potuto raccogliere qualcosa di più. Punti che possono fare la differenza alla fine del campionato”.

Il Palermo? Abbiamo sofferto il loro palleggio sopratutto gli esterni, abbiamo cambiato due volte la pressione individuale perché ci allungavano ma abbiamo retto però. Noi siamo stati bravi in mezzo a lavorare ai fianchi di Gomes per poi andare dentro. È stata una buona partite con tante letture interne al match da parte di entrambe le squadre”.