Suv con cinque ragazzi si schianta contro un albero: muore un 17enne, quattro giovani feriti

CARUGO (CO) – Un 17enne è morto e altri 4 ragazzi, di età compresa tra i 17 e i 21 anni, sono rimasti feriti. È il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto la notte scorsa su una strada provinciale all’altezza di Carugo, nel Comasco. I 5 erano a bordo della stessa auto che per ragioni che le indagini dei carabinieri dovranno chiarire, è uscita di strada. La vittima era sul sedile accanto al conducente. La macchina, che è finita contro un albero, nell’impatto è stata completamente distrutta. Terribile la scena davanti alla quale si sono trovati i soccorritori: due ragazzi incastrati tra le lamiere in gravi condizioni, un giovane morto e altri due feriti. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre i giovani da quel che rimaneva dell’auto disintegrata.

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e tre auto mediche per prestare soccorso e mettere in sicurezza l’area. Nonostante i soccorsi tempestivi per il 17enne, residente ad Arosio, non c’è stato nulla da fare. Gli altri quattro sono stati trasportati in ospedale: due di loro in codice rosso negli ospedali di Niguarda di Milano e San Gerardo di Monza, altri due al Sant’Anna ma non sarebbero in pericolo di vita.