Santo Stefano di Rogliano, Nicoletti e il terzo mandato «meta ambita del turismo religioso»

SANTO STEFANO DI ROGLIANO (CS) – Riconfermata alla guida del piccolo centro del Savuto, Lucia Nicoletti sta già lavorando per il suo terzo mandato da sindaco di Santo Stefano di Rogliano. La sua rielezione spiega lei stessa, sarà all’insegna della continuità con una maggiore attenzione alla valorizzazione del centro storico, ai servizi per i cittadini, e soprattutto con l’obiettivo di far diventare il territorio, meta ambita nel settore del turismo religioso, partendo dal santuario diocesano di Santa Liberata, dichiarato sede giubilare. Nelle sue parole c’è entusiasmo ed emozione, ma soprattutto la consapevolezza di chi ha amministrato con grande passione e, come lei stessa ha affermato dopo la vittoria alle amministrative «un amore grande per il mio paese e per i cittadini ai quali, voglio dare di più».

L’implementazione dei servizi e la digitalizzazione

«Puntiamo molto sulla valorizzazione dei servizi e sull’efficienza per quanto riguarda il servizio idrico e della rete fognaria nel centro storico. A breve infatti, è previsto l’arrivo di un finanziamento nell’ambito del Pnrr proprio per il centro storico dove andremo a riqualificare la rete idrica e fognaria perché è datata e messa male. Rifaremo anche tutta la pavimentazione; un restyiling che comprenderà interventi anche sulla pubblica illuminazione».

Le frazioni e l’area commerciale di Valle Gianò

La sindaca Nicoletti sottolinea ancora come l’amministrazione comunale intenda rivolgere maggiore attenzione alle frazioni, tra cui l’area commerciale di Valle Gianò che ospita diverse attività: «punto molto su questa zona in quanto nel nostro territorio non abbiamo zone industriali e Valle Gianò è il cuore del commercio del nostro centro».

L’area cimiteriale anche per gli animali

Tra i tanti interventi ancora da realizzare, la sindaca intende «valorizzare il cimitero comunale dove è prevista una sala per l’accoglienza e del commiato, ma anche un cimitero per gli animali, fermo restando nuovi servizi e una manutenzione a tutto tondo».

Il Santuario Diocesano di Santa Liberata

Il turismo religioso come asset per il territorio di Santo Stefano di Rogliano. Questo è uno degli obiettivi più alti della sindaca. Una struttura che «è stato oggetto di un rifacimento della facciata ma anche di interventi di pulitura all’interno sull’umidità di risalita tramite un finanziamento della Regione Calabria. Abbiamo restituito ai cittadini, ai fedeli e ai pellegrini il santuario ad aprile 2023, i cui lavori erano iniziati a febbraio 2022 dopo la dichiarazione di ‘santuario diocesano’ ad opera di mons. Francescantonio Nolè nel 2019. Il santuario è visitato non solo dai tanti fedeli dalla valle del Savuto, ma da pellegrini che arrivano da tutta la regione e oltre, ed è stato dichiarato sede giubilare insieme alla Madonna delle Grazie di Carpanzano».

«Altra notizia importante che riguarda Valle Gianò, che è la più popolosa frazione del nostro Comune – spiega ancora Lucia Nicoletti – con circa 550 abitanti, riguarda la Chiesa della Madonna del Soccorso, che è la più antica dopo la Cattedrale di Cosenza. Ad ottobre 2024 infatti, finiscono gli 800 anni e stiamo lavorando dallo scorso ottobre su diverse iniziative per valorizzare quella che riteniamo essere una ricchezza importante per il nostro territorio».

I festeggiamenti in onore della Madonna del Soccorso

«I prossimi 3, 4 e 5 agosto ricorre la festa in onore della Madonna del Soccorso ed abbiamo promosso insieme al parroco, tre appuntamenti imperdibili. Il 3 agosto presenteremo un volume legato alla Madonna del Soccorso e abbiamo inteso proporre insieme a Coldiretti, al posto dell’antica Fiera degli animali, una “Fiera delle aziende Bio” che culminerà il pomeriggio del prossimo 4 agosto con un convegno sulla storica fiera e che nei prossimi anni, seguirà questo indirizzo. Il culmine dei festeggiamenti, il 5 agosto, con la Santa Messa ed un concerto offerto dall’amministrazione comunale che vedrà esibirsi i Sabatum Quartet, originari del territorio del Savuto».