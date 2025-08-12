HomeSenza categoria

Morte per sospetto botulino, attesa per l’autopsia a Di Sarno. I familiari chiedono giustizia

Sul corpo dell'uomo è stata disposto l'esame e oggi si procederà con il conferimento dell'incarico, negli uffici della procura di Paola. I legali della famiglia del 52enne: "È necessario fare piena luce sulla dinamica dei fatti e accertare ogni profilo di responsabilità"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

PAOLA (CS) – “Vogliamo che si faccia piena chiarezza e pretendiamo giustizia”. A parlare sono i familiari di Luigi Di Sarno, il 52enne napoletano che nei giorni scorsi ha perso la vita a seguito di una sospetta intossicazione da botulino scoppiata dopo aver consumato un panino in un food truck a Diamante, dove si è creato un vero e proprio focolaio, facendo salire a 20 le persone ricoverate.

“È necessario fare piena luce sulla dinamica dei fatti e accertare ogni profilo di responsabilità, affinché tragedie simili non si ripetano e venga resa giustizia a Luigi e alla sua famiglia”, il commento dei legali della famiglia di Di Sarno.

Sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia e oggi si terrà il conferimento dell’incarico, negli uffici della procura di Paola. Alla nomina del consulente medico-legale incaricato di eseguire l’esame autoptico parteciperanno, per conto dei familiari della vittima, gli avvocati Sergio Pisani, Angelo Pisani, Maria Napolano e Marco Antonio Cioffi che hanno scelto il medico legale Sabatino Russo come consulente di parte.

L’esame sarà fondamentale perchè chiarità, in maniera scientifica, le cause del decesso del 52enne. Gli esiti aiuteranno ad accertare eventuali responsabilità penali, già oggetto dell’inchiesta coordinata dal procuratore Domenico Fiordalisi, che vede attualmente indagate dieci persone tra esercenti e operatori sanitari.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Caporalato blitz Carabinieri Crotone

Blitz contro il caporalato nelle aziende agricole e zootecniche. Multe, denunce e sospensioni

Calabria
CROTONE - In un'operazione disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone, nell’ambito di una campagna nazionale, i militari delle Compagnie di Crotone, Cirò...

Cassano Ionio, il Comitato per la salute si appella al sindaco: «Evitare che la...

Ionio
"Il sindaco di Cassano, si attivi per scongiurare che a ferragosto il servizio di guardia medica rimanga chiusa". È quanto chiede, in una nota, Francesco...
Occhiuto

Occhiuto e la ricandidatura: «Non sarà un voto contro i pm, c’è ancora molto...

Calabria
CATANZARO - “Ho dato tanto” per la Calabria, ”ho anche messo a rischio la mia salute in questi 4 anni, e se anticipo le...
Rifiuti gettati dall'auto:

Rifiuti gettati dall’auto: è tolleranza zero. Multe fino a 18 mila euro

Italia
ROMA - È tolleranza zero per chi lancia o lascia rifiuti in strada dai propri veicoli. È questa la novità a seguito del decreto...
Unical truffa

Unical, la falsa email sul pagamento delle tasse: «È una truffa»

Università
RENDE - L'Università della Calabria tramite i suoi profili social ha messo in guardia tutti coloro che nelle ultime ore stanno ricevendo email su...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36946Area Urbana22220Provincia19725Italia7982Sport3836Tirreno2857Università1446
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Ionio

Cassano Ionio, il Comitato per la salute si appella al sindaco:...

"Il sindaco di Cassano, si attivi per scongiurare che a ferragosto il servizio di guardia medica rimanga chiusa". È quanto chiede, in una nota, Francesco...
Occhiuto
Calabria

Occhiuto e la ricandidatura: «Non sarà un voto contro i pm,...

CATANZARO - “Ho dato tanto” per la Calabria, ”ho anche messo a rischio la mia salute in questi 4 anni, e se anticipo le...
Rifiuti gettati dall'auto:
Italia

Rifiuti gettati dall’auto: è tolleranza zero. Multe fino a 18 mila...

ROMA - È tolleranza zero per chi lancia o lascia rifiuti in strada dai propri veicoli. È questa la novità a seguito del decreto...
Unical truffa
Università

Unical, la falsa email sul pagamento delle tasse: «È una truffa»

RENDE - L'Università della Calabria tramite i suoi profili social ha messo in guardia tutti coloro che nelle ultime ore stanno ricevendo email su...
Calabria

Chirurgia robotica, la Calabria ha già dei primati ma pochi conoscono...

COSENZA - Candida Tucci, presidente della filiera Salute di CONFAPI Calabria, in una nota, ha voluto portare a conoscenza dell'eccellenza calabrese sul fronte della...
Tartaruga-caretta-caretta
Calabria

Tartaruga Caretta caretta in difficoltà, tratta in salvo dalla Guardia costiera

CROTONE - Era in difficoltà natatorie ed è stata tratta in salvo dalla Guardia Costiera di Crotone. Così una grossa tartaruga marina Caretta caretta...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA