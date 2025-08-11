PAOLA (CS) – Continuano le indagini sul focalaio di intossicazioni da botulino che sono avvenute a Diamante negli scorsi giorni. All’origine dell’intossicazione che ha già provocato la morte di due persone e per la quale 14 sono ricoverate all’Annunziata di Cosenza, ci sarebbero più alimenti contaminati. È quanto emerge dalle analisi condotte sui cibi trovati sul food truck a Diamante condotte da parte dell’Istituto superiore di sanità. I risultati sono stati inviati alla Procura della Repubblica di Paola che coordina le indagini. “Ipotizziamo – ha detto il procuratore Domenico Fiordalisi riferendosi al titolare del mezzo – che utilizzasse un solo attrezzo da cucina per maneggiare gli alimenti, altrimenti non si spiega”.
Intossicazione da botulino, all’origine più alimenti contaminati: probabile l’uso di un solo attrezzo
È quanto emerge dalle analisi condotte sui cibi trovati sul food truck a Diamante condotte da parte dell'Istituto superiore di sanità. Il procuratore: "Ipotizziamo che utilizzasse un solo attrezzo da cucina per maneggiare gli alimenti, altrimenti non si spiega"
- Advertisement -
- Pubblicità sky-
Ultimi Articoli
Fiamme a Zumpano, circoscritto dai vigili del fuoco l’incendio che minacciava alcune abitazioni
ZUMPANO (CS) - Vigili del fuoco nuovamente al lavoro questa mattina per il rogo divampato ieri nel territorio di Zumpano (in via Serre) che...
Cosenza, l’associazione La Kasbah rischia di rimanere senza sede. La ReSST si appella alla...
COSENZA - La Rete Italiana per il Supporto alle Persone Sopravvissute a Tortura (ReSST), di cui Medici Senza Frontiere (MSF) fa parte, si appella...
Viola prima il divieto di avvicinamento e poi i domiciliari per andare dall’ex, un...
VIBO VALENTIA - È finito in carcere per aver violato diverse volte le misure attuate nei suoi confronti. Si tratta di un uomo sottoposto...
Sanità: Guccione (Pd) “Occhiuto ha fallito, si dimetta subito da commissario”. Elezioni? Lavoriamo per...
COSENZA - Si è svolto questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi a Cosenza, un incontro voluto dal gruppo consiliare dei demcrat...
Intossicazione da botulino, stazionarie le condizioni dei ricoverati. Due marchi di friarielli ritirati
COSENZA - Sono stazionarie le condizioni dei pazienti ricoverati all'ospedale Annunziata di Cosenza a seguito dell'intossicazione alimentare da botulino avuta nei giorni scorsi dopo...
Correlati
-->
Leggi ancora
Cosenza, l’associazione La Kasbah rischia di rimanere senza sede. La ReSST...
COSENZA - La Rete Italiana per il Supporto alle Persone Sopravvissute a Tortura (ReSST), di cui Medici Senza Frontiere (MSF) fa parte, si appella...
Viola prima il divieto di avvicinamento e poi i domiciliari per...
VIBO VALENTIA - È finito in carcere per aver violato diverse volte le misure attuate nei suoi confronti. Si tratta di un uomo sottoposto...
Intossicazione da botulino, stazionarie le condizioni dei ricoverati. Due marchi di...
COSENZA - Sono stazionarie le condizioni dei pazienti ricoverati all'ospedale Annunziata di Cosenza a seguito dell'intossicazione alimentare da botulino avuta nei giorni scorsi dopo...
A Caloveto arriva “Governiamo la bellezza”, una serata tra confronto polito,...
CALOVETO (CS) - Questa sera nel cuore del centro storico di Caloveto, in Piazza dei Caduti, si terrà la sesta tappa della manifestazione itinerante...
Carenze igienico-sanitarie e cibo non tracciato, sequestrati 200 kg di alimenti...
REGGIO CALABRIA - Continua l'attività di controllo dei carabinieri presso le attività balneari e ricettive del litorale calabrese per garantire sicurezza ai cittadini ed...
Bisignano e Acri, interruzione dell’acqua idropotabile: rottura in località Mucone
BISIGNANO (CS) - Nella giornata di oggi, lunedì 11 agosto, nei comuni di Acri e Bisignano ci sarà un'interruzione dell'erogazione idropotabile. Lo fa sapere...