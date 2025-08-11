Intossicazione da botulino, all’origine più alimenti contaminati: probabile l’uso di un solo attrezzo

- Advertisement -

PAOLA (CS) – Continuano le indagini sul focalaio di intossicazioni da botulino che sono avvenute a Diamante negli scorsi giorni. All’origine dell’intossicazione che ha già provocato la morte di due persone e per la quale 14 sono ricoverate all’Annunziata di Cosenza, ci sarebbero più alimenti contaminati. È quanto emerge dalle analisi condotte sui cibi trovati sul food truck a Diamante condotte da parte dell’Istituto superiore di sanità. I risultati sono stati inviati alla Procura della Repubblica di Paola che coordina le indagini. “Ipotizziamo – ha detto il procuratore Domenico Fiordalisi riferendosi al titolare del mezzo – che utilizzasse un solo attrezzo da cucina per maneggiare gli alimenti, altrimenti non si spiega”.