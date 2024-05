Tumore al polmone, esperti a confronto a Paola su cause e rimedi

PAOLA (CS) – Lunedì 6 maggio, dalle 13,30 in poi nella sala convegni Uoc Oncologia dell’ospedale San Francesco di Paola, avrà luogo l’importante programma medico-scientifico sul tema “Il tumore del polmone melanoma e non melanoma”. Responsabile scientifico è il dottor Gianfranco Filippelli, direttore dell’Unità operativa complessa di Paola e coordinatore della rete oncologica regionale. L’evento, accreditato su Agenas, è curato dal provider Xenia di Francesca Mazza.

“Il tumore del polmone è purtroppo il big killer numero uno nel mondo occidentale. E’ il tumore più diffuso nel maschio con un esponenziale crescita di incidenza nella donna che fuma tabacco”, è scritto nel razionale Scientifico. “Oggi esistono fortunatamente nuovi predittori molecolari e tecniche di identificazione per le target therapy nel tumore polmonare non a piccole cellule ma anche per il Microcitoma, che rappresenta lo zoccolo duro dal punto di vista epidemiologico rispetto alle altre forme tumorali polmonari”, spiega il dottor Filippelli.

“Nuovi farmaci sempre più numerosi si stanno imponendo nel trattamento di questa temibile malattia nella sua fase diffusa di malattia e soprattutto utilizzati in base alle caratteristiche biomolecolari e dello status mutazionale complessivo. Si comprende come l’approccio clinico deve essere obbligatoriamente multidisciplinare e la collaborazione con l’anatomo patologo e il genetista devono essere sempre più stretti”, si evince dal programma.