“Transumanze Sila Festival” tra Camigliatello e Lorica, atteso il live di Tullio De Piscopo

CAMIGLIATELLO SILANO – Domani alle 17 il live del noto batterista, percussionista e cantautore Tullio De Piscopo, in tour con i brani del vinile “40 anni di Stop Bajon” per ripercorrere una lunga e straordinaria carriera che l’ha visto al fianco dei più grandi musicisti italiani e stranieri. E’ solo uno degli eventi che animerà il corso principale del borgo silano: alle 11.30 sfileranno i trampolieri mentre alle 15.30 sarà Angelo Gallo con lo spettacolo di burattini “Zampalesta cane tempesta” ad intrattenere i più giovani. A chiudere una giornata intensa, dalle 20 in poi l’appuntamento è con il dj set di Frank Lav.

Domenica 13 ottobre invece, sono previsti diversi eventi sempre sul corso di Camigliatello: alle 11.30, vedrà la parata concerto “On Street” della Takabum Street Band: ensemble di musicisti in movimento dalle sonorità travolgenti. Alle 16 sarà la volta di Alessandra Chiarello e Alessandro Scanderbeg con “Canzoniere Minimo”, spettacolo di teatro-canzone ispirato ad una trasmissione di Gaber che unisce monologhi teatrali ad un repertorio di brani attorno ad un tema comune. Lo spettacolo, prodotto da Teatro Rossosimona e diretto da Lindo Nudo, sarà preceduto, alle 15.30, da momenti dedicati alla Street Art e seguito dal dj set con I Luke, dalle 20.

A Lorica “Turismo per tutti”

Sempre domenica 13 ottobre, ma a Lorica, è prevista una giornata dedicata alle persone con disabilità denominata “Turismo per tutti” che da anni Transumanze Sila Festival inserisce nella programmazione delle attività per raggiungere anche coloro che necessitano di particolare attenzione. La proposta, assolutamente gratuita, vede la condivisione delle associazioni di settore che, previa prenotazione, possono partecipare alle attività di turismo inclusivo e accessibile per le quali è previsto un giro in battello sul lago Arvo e un percorso turistico sul mitico trenino della Sila. A seguire, per chiudere con gusto, il tour gastronomico presso il Centro Fondo Carlomagno.