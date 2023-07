Tragico incidente a Castrovillari, muore un ragazzo di 16 anni

CASTROVILLARI (CS) – Per Giuseppe Pugliese, il ragazzo di 16 anni rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto a Castrovillari in via del Cerviero, non c’è stato nulla da fare. Il giovane aveva riportato gravi ferite dopo essersi schiantato, per cause in corso di accertamento con la moto sulla quale viaggiava, una Yamaha, contro un palo.

Soccorso dai sanitari del 118 era stato poi trasferito in eliambulanza all’Annunziata di Cosenza ma purtroppo per il 16enne ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. La Comunità di Castrovillari, dove la famiglia del ragazzo è molto conosciuta, è attonita e avvolta nel silenzio. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social per ricordare Giuseppe, un ragazzo perbene e benvoluto da tutti.