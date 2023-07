Castrovillari, giovane motociclista si schianta contro un palo della luce: è grave

CASTROVILLARI (CS) – Un grave incidente autonomo è avvenuto questo pomeriggio a Castrovillari, su via del Cerviero, tratto che dal centro urbano porta verso contrada Pietà. Per cause in corso di accertamento, un giovane centauro di circa 16 anni, a bordo di una moto 125, ha perso il controllo del mezzo sbandando e schiantandosi frontalmente contro un palo della luce. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure sanitarie al ferito. Il ragazzo però, in seguito alla caduta, avrebbe riportato delle lesioni tali da richiedere l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasferito immediatamente in ospedale.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri che hanno bloccato il transito sull’arteria stradale per i rilievi del caso.