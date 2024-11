Tragedia in cielo: precipita con il parapendio sul Pollino, muore 57enne di Castrovillari

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Un volo in deltaplano si è trasformato in tragedia per un 57enne, Carlo Piraino, originario di Castrovillari ma residente in Svizzera. L’uomo, secondo quanto si apprende, stava sorvolando con il proprio deltaplano i monti del Parco Nazionale del Pollino quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi in zona Pereosa Comune di Castrovillari. Sul posto un ambulanza del 118 e un elisoccorso che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Cosenza per la messa in sicurezza del sito e del velivolo. Si attende autorizzazione del magistrato di turno e medico legale per il recupero della salma. Considerando la zona impervia, è in corso di valutazione l’eventuale recupero con ausilio di mezzo aereo Drago VF del reparto volo di Lamezia Terme.