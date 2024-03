Torano Castello, la stazione dei carabinieri diventerà «uno sportello nei locali del Comune»

TORANO CASTELLO – Si è conclusa la petizione popolare con la quale il Comitato “Uniti per la Caserma” ha promosso una raccolta firme sul territorio di Torano Castello, per sensibilizzare la cittadinanza sul possibile spostamento in altra sede della locale Stazione dei Carabinieri. Ora i membri del Comitato promotore tornano a far sentire la propria voce: “Come annunciato sin dall’inizio della raccolta firme, abbiamo nei giorni scorsi avuto la possibilità di essere ricevuti al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, presso il quale abbiamo inteso portare le firme apposte dai cittadini di Torano Castello e con le quali hanno preso posizione contro il paventato spostamento della locale Stazione dei Carabinieri”.

“In quella sede – spiega il Comitato – ricevuti dal colonnello Spoto, abbiamo appreso con grande rammarico che la nostra Stazione dei Carabinieri, non potendo più rimanere nell’attuale sede, sarà in futuro allocata nei locali del Palazzo di Città, non appena questi saranno pronti e resi disponibili dall’Amministrazione Comunale e che, nelle more dei lavori, verrà trasferita presso la Stazione di Bisignano garantendo comunque la continuità del servizio sul territorio e una sorta di sportello nei locali del Comune”.

Il Comitato “non siamo soddisfatti”

“Notizia che, stranamente solo dopo il nostro incontro, veniva confermata da parte del sindaco, Lucio Franco Raimondo, durante una diretta Facebook ‘urgente’. Di fronte a questa prospettiva, quindi, prosegue il Comitato, “è inutile dire che non ci riteniamo soddisfatti. In questo senso, è evidente che il campanello di allarme, circa il pericolo di una sottovalutazione politica del problema da parte dell’Amministrazione Comunale in carica, si è rivelato purtroppo fondato. La riflessioni politiche su questo triste esito le lasciamo ai singoli cittadini di Torano, ma è evidente che le domande che ognuno di noi si era posto, ovvero se l’attuale Amministrazione Comunale stesse o no, affrontando seriamente il problema o se piuttosto, negando che il problema esistesse, stesse perdendo tempo prezioso per trovare una soluzione nel breve periodo e che non mortificasse il territorio, erano più che mai opportune”.

“Nulla di chiaro e nulla di certo, quindi, né nei modi né nei tempi. L’unico dato sicuro è che la Stazione dei Carabinieri di Torano va a Bisignano e tornerà non appena ce ne sarà la possibilità. Noi del Comitato “Uniti per la Caserma” intendiamo oggi ringraziare pubblicamente tutti i cittadini di Torano che hanno voluto prendere una posizione su questo significativo problema e che, insieme a Noi, hanno realizzato un esempio importante di partecipazione politica e di esercizio libero dei propri diritti civili che speriamo si possa ripetere in futuro. Rimane in Noi la speranza che si possa, a breve, ritornare sull’argomento e, magari, trovare una soluzione politica vera e priva di incognite”.

Il Comitato

Saverio F. De Bartolo

Paolo Scrivano

Beniamino Lise

Natascia De Rose

Massimo Eugiorgio

Silvana Morcavallo

Alfonso Marturano