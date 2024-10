COSENZA – Terremoto: prosegue lo sciame sismico in provincia di Cosenza dopo la scossa di 3.7 registrata ieri sera e avvertita dalla popolazione. L’evento tellurico ha innescato una sequenza sismica che da ieri sera ha provocato decine di altre scosse. Questa mattina i sismografi dell’INGV ne hanno registrato 8 scosse in meno di due ore, ovvero dalle 11:19 alle 13:19. Le più forti di magnitudo 3.0 della scala Richter avvertite nuovamente fino a Cosenza e Rende, in diversi centri dell’area urbana e del Savuto. Epicentro di queste continue scosse continuano ad essere i comuni di Cellara e Mangone. Fortunatamente non si registrano danni a cose o persone anche se nella popolazione non manca la paura.

Leonardo Nicolì, Direttore Generale iAReSP e del progetto progetto Tellus, che prevede l’installazione di centinaia di stazioni nelle aree a più alta pericolosità sismica del territorio italiano, ha spiegato la sequenza sismica che si sta registrando: «Ieri sera, 27 ottobre alle ore 20:51 (19:51 UTC), è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.7 nei pressi del comune di Cellara, in provincia di Cosenza. Questo evento, avvertito distintamente dalla popolazione, ha innescato una sequenza sismica che fino ad ora ha fatto registrare circa 70 scosse».

«Altri due terremoti, di recente, hanno raggiunto una magnitudo di 3.0, e dodici scosse hanno superato la magnitudo 2.0, mentre gli altri sono stati di magnitudo inferiore. Il terremoto è stato causato da una «faglia normale», un tipo di movimento del terreno in cui una porzione scivola verso il basso rispetto all’altra. I parametri della faglia, indicati dal “beach ball” sismico, mostrano un angolo di inclinazione (dip) di circa 54° e un angolo di scorrimento (rake) di -53° per il primo piano nodale, il che conferma la natura estensionale di questo evento».

Terremoto: lo sciame sismico di questa mattina

13:09 – Magnitudo: 2.7

Epicentro: Cellara (CS) – Profondità: 21 KM

13:08 – Magnitudo: 2.0

Epicentro: Cellara (CS) – Profondità: 20 KM

12:00 – Magnitudo: 2.8

Epicentro: Cellara (CS) – Profondità: 20 KM

11:51 – Magnitudo: 3.0

Epicentro: Cellara (CS) – Profondità: 20 KM

11:48 – Magnitudo: 2.4

Epicentro: Cellara (CS) – Profondità: 20 KM

11:48 – Magnitudo: 3.0

Epicentro: Mangone (CS) – Profondità: 19 KM

11:44 – Magnitudo: 2.8

Epicentro: Cellara (CS) – Profondità: 20 KM

11:19 – Magnitudo: 2.1

Epicentro: Cellara (CS) – Profondità: 20 KM