Terremoto a Pietrapaola, dopo la scossa 5.0 sono seguiti altri 18 movimenti sismici

PIETRAPAOLA (CS) – Sono stati ben 18 i movimenti sismici registrati dai sismografi dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, tra Pietrapaola e Bocchigliero, in provincia di Cosenza, dopo la violenta scossa di terremoto registrata giovedì sera con epicentro nella cittadina dello jonio cosentino, di magnitudo 5.0.

L’ultima in ordine di tempo, di magnitudo 2.5 alle 18.24 di oggi, lunedì 5 agosto, con epicentro a 2 chilometri da Bocchigliero, rilevata ad una profondità di 33 km. Uno sciame sismico che va avanti senza sosta dopo la forte scossa registrata dai sismografi alle 21.43 del 1 agosto scorso che è stata avvertita non solo nell’area dell’epicentro e nei centri limitrofi ma anche a Cosenza e nell’hinterland, in altre zone della Calabria e nelle vicine regioni Basilicata e Puglia. Tutte le scosse seguite al primo evento sismico hanno avuto una magnitudo compresa tra 2.0 e 3.1.