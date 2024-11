Tarsia, scontri tra tifosi di Catania e Cavese: fumogeni e guerriglie bloccano l’autostrada

TARSIA (CS) – Momenti di tensione nella tarda serata di ieri sull’autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Tarsia, in provincia di Cosenza.

Verso le ore due le tifoseria del Catania e della cavese hanno assediato è occupato le corsie dell’autostrada con lancio di petardi e pietre. Sul tratto interessato dai disordini gli autogrill sono, per via precauzionale, rimasti chiusi. La guerriglia tra le due squadre era già in mattinata quando le tifoserie si erano scontrate nei pressi di Altomonte.

Le due tifoserie si sono scontrate in autostrada dopo le rispettive partite nel girone di Serie C. Nello specifico il Messina è stata sconfitto 1-3 dalla Cavese mentre tra Turris e Catania è finita 1-1.