Tarsia, scontri tra tifosi di Catania e Cavese: fumogeni e guerriglie bloccano l’autostrada

TARSIA (CS) – Momenti di tensione nella notte appena trascorsa sull’autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Tarsia in direzione Nord. Verso le ore 03:00 le tifoseria del Catania e della Cavese hanno assediato e occupato le corsie dell’autostrada con lancio di petardi, pietre e bottiglie di vetro. Pare che i supporter siano scesi dalle auto muniti di manganelli e spranghe di ferro per diversi minuti il tratto autostradale è sprofondato nel caos.

Le poche auto che si sono trovate a passare avrebbero fatto retromarcia per evitare di trovarsi nella direzione del lancio di oggetti. Sul tratto interessato dai disordini gli autogrill sono, per via precauzionale, rimasti chiusi. Il personale Anas è dovuto intervenire in un secondo momento per ripulire il tratto preso d’assalto dai tifosi.

Momenti di tensione già nella mattinata di ieri quando le due tifoserie si erano scontrate nei pressi di Altomonte. Questa notte la guerriglia in autostrada dopo le rispettive partite nel girone di Serie C. Nello specifico Messina sconfitto 1-3 dalla Cavese mentre tra Turris e Catania è finita 1-1.