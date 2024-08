Straface:”nessun trasferimento del Punto nascita dal presidio Compagna”

COSENZA – “Non è in atto alcun trasferimento del Punto mascita dal presidio Compagna al Giannettasio. Ogni programmazione passa prima dal Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, che è già stato approvato dal presidente e commissario Occhiuto e poi dal successivo Atto aziendale che è ancora in fase di redazione da parte del management dell’Asp di Cosenza”. E’ quanto afferma Pasqualina Straface, presidente della terza commissione regionale sanità del Consiglio regionale.

“Certo, dopo anni in cui sugli ospedali spoke di Corigliano-Rossano si sono consumate solo lotte di potere e beceri campanilismi – aggiunge Straface – il nuovo strumento organizzativo che varerà l’Azienda sanitaria sarà nell’ottica dell’efficientamento dei servizi e della razionalizzazione delle risorse, in attesa della realizzazione del nuovo ospedale della Sibaritide che, tra le altre cose, supererà anche ogni problema legato proprio alla distanza geografica dei due presidi. Prima, in ogni caso, di affrontare ipotesi di trasferimenti, bisognerà programmare una buona oncologia, una buona nefrologia ed una buona psichiatria”.

“L’obiettivo principale che ci vede e ci deve continuare a vedere coesi e coerenti – sostiene ancora Straface – resta quello di riuscire a potenziare tutti i reparti, nessuno escluso, nella consapevolezza che non può mai venire meno, che il lavoro da fare resta sì enorme, che la sfida storica intrapresa resta sì complessa, che ciò nonostante si è oggi finalmente in condizioni di poter misurare impegni, risultati e prospettive importanti ma soprattutto che rispetto a tutto quanto messo in campo dalla Regione Calabria in tema di garanzia diffusa del diritto alla salute, anche e soprattutto nella Sibaritide, indietro non si può più tornare”.