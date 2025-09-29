HomeProvincia

Sequestro annullato ad Altomonte: lo stabilimento di bombole di gas torna operativo

Il Tribunale della Libertà di Cosenza ha revocato il sequestro operato dai Carabinieri nello stabilimento della società, avvenuto il 6 settembre scorso

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

ALTOMONTE (CS) – C’è stata una svolta nella vicenda che ha coinvolto lo stabilimento di
gas di Altomonte, oggetto di un sequestro di bombole di GPL lo scorso 6 settembre. La
società, annuncia infatti che il Tribunale della Libertà di Cosenza, con un provvedimento
emesso il 14 settembre 2025, ha annullato il sequestro disposto pochi giorni prima e ha
ordinato la restituzione immediata del materiale.

L’azienda, con un comunicato diffuso «a tutela dell’immagine aziendale», rende noto l’esito
positivo del riesame giudiziario. Secondo quanto stabilito dal Tribunale, le motivazioni alla base del sequestro iniziale non hanno superato il vaglio del controllo successivo.
L’esecuzione dell’ordine del giudice non si è fatta attendere. I Carabinieri della Stazione di
Altomonte hanno già provveduto a riconsegnare tutte le bombole di GPL alla Società,
ripristinando la piena disponibilità del materiale all’interno dello stabilimento altomontese.
La pronuncia del Tribunale della Libertà rappresenta un’importante rivincita legale per la
società, che ora può tornare a operare senza l’ipoteca del sequestro. La vicenda si è dunque risolta in tempi brevi a favore dell’azienda, la quale, attraverso il comunicato, ha voluto sottolineare pubblicamente il completo superamento della misura cautelare che l’aveva interessata.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Praia a Mare abbattuti platani

Praia a Mare, abbattuti due platani secolari. Italia Nostra ne richiede la ricollocazione: «Rispettare...

Tirreno
PRAIA A MARE (CS) - "Sono stati abbattuti presso il Monumento ai Caduti di Praia a Mare due grandi platani perché malati a seguito...
Francesco Toscano

Toscano: «Votare Occhiuto? Per la Calabria sarà spirale di caos se rinviato a giudizio»

Calabria
COSENZA - «Noi di Dsp non abbiamo nessuna pulsione giustizialista, ma ci teniamo a sottolineare che votare Occhiuto significa esporre la Calabria ad una...
Cariati senza pediatra

Cariati rischia di restare senza pediatra, Nursind e Le Lampare denunciano: «Vuoto assistenziale per...

Provincia
CARIATI (CS) - C'è preoccupazione a Cariati perchè il Comune rischia di rimanere senza pediatra. A denunciare la cosa è il sindacato Nursind Cosenza...
rifiuti-rende

Rende: «Nuovo sversamento a pochi giorni dalla precedente denuncia» – cittadini esasperati

Area Urbana
RENDE (CS) - Non si ferma l’incubo discariche abusive lungo le strade cittadine. Dopo la segnalazione ufficiale del 24 settembre 2025, e nonostante la...
Museo-dei-Brettii-e-degli-enotri-cosenza - calomino frammartino festival

Cosenza: al via la 1^ edizione della “Fiera della letteratura in dialetto e nelle...

Area Urbana
COSENZA - Da martedì 30 settembre a giovedì 2 ottobre, al Museo dei Brettii e degli Enotri, 34 reading di poesia e prosa dialettale,...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37493Area Urbana22607Provincia19950Italia8049Sport3885Tirreno2978Università1479
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Francesco Toscano
Calabria

Toscano: «Votare Occhiuto? Per la Calabria sarà spirale di caos se...

COSENZA - «Noi di Dsp non abbiamo nessuna pulsione giustizialista, ma ci teniamo a sottolineare che votare Occhiuto significa esporre la Calabria ad una...
rifiuti-rende
Area Urbana

Rende: «Nuovo sversamento a pochi giorni dalla precedente denuncia» – cittadini...

RENDE (CS) - Non si ferma l’incubo discariche abusive lungo le strade cittadine. Dopo la segnalazione ufficiale del 24 settembre 2025, e nonostante la...
social-change-manager
Calabria

La Calabria nel network degli atenei del Sud per formare la...

COSENZA - Nasce la prima rete delle Università del Sud unite per formare i Social Change Manager del domani: un’alleanza “accademica” che fa evolvere...
Cosenza-veduta-citta
Area Urbana

Cosenza, oltre 1.000 posti letto a prezzo accessibile per studenti universitari

COSENZA - "Presentate richieste per realizzare 2.135 posti letto a prezzo calmierato in Calabria grazie al bando Housing del Ministero dell'Università e della Ricerca,...
chirurgia-robotica
Area Urbana

A Cosenza il primo intervento europeo con ECMO. Le figlie della...

COSENZA - Riceviamo e pubblichiamo il commosso grazie, giunto alla nostra redazione, da parte delle figlie di una paziente oncologica che è stata sottoposta...
video-simulazione-galleria-Montegiordano
Ionio

Maxi emergenza con incidente sulla 106 a Montegiordano: il video della...

COSENZA - Si è svolta nella serata di venerdì, nella galleria "Vittoria" sulla statale 106 "Jonica", nel territorio del comune di Montegiordano, un'esercitazione di...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA