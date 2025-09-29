Sequestro annullato ad Altomonte: lo stabilimento di bombole di gas torna operativo

- Advertisement -

ALTOMONTE (CS) – C’è stata una svolta nella vicenda che ha coinvolto lo stabilimento di

gas di Altomonte, oggetto di un sequestro di bombole di GPL lo scorso 6 settembre. La

società, annuncia infatti che il Tribunale della Libertà di Cosenza, con un provvedimento

emesso il 14 settembre 2025, ha annullato il sequestro disposto pochi giorni prima e ha

ordinato la restituzione immediata del materiale.

L’azienda, con un comunicato diffuso «a tutela dell’immagine aziendale», rende noto l’esito

positivo del riesame giudiziario. Secondo quanto stabilito dal Tribunale, le motivazioni alla base del sequestro iniziale non hanno superato il vaglio del controllo successivo.

L’esecuzione dell’ordine del giudice non si è fatta attendere. I Carabinieri della Stazione di

Altomonte hanno già provveduto a riconsegnare tutte le bombole di GPL alla Società,

ripristinando la piena disponibilità del materiale all’interno dello stabilimento altomontese.

La pronuncia del Tribunale della Libertà rappresenta un’importante rivincita legale per la

società, che ora può tornare a operare senza l’ipoteca del sequestro. La vicenda si è dunque risolta in tempi brevi a favore dell’azienda, la quale, attraverso il comunicato, ha voluto sottolineare pubblicamente il completo superamento della misura cautelare che l’aveva interessata.