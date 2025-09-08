Altomonte, sequestrate oltre mille bombole di gas contraffatte: 5 denunce per tentata frode in commercio

- Advertisement -

ALTOMONTE (CS) – Oltre mille bombole di gas contraffatte e sequestrate in un blitz dei Carabinieri di Altomonte che ha portato anche alla denuncia di cinque persone per tentata frode in commercio, in concorso, nell’ambito di un controllo effettuato presso una nota azienda locale specializzata nella fornitura di gas anche al dettaglio.

Cinque persone denunciate: sequestrate 1000 bombole di gas

Tra i denunciati figurano il legale rappresentante, il responsabile del deposito, il contabile e due addetti al rifornimento. Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre mille bombole di gas, alcune scariche sulla linea di rifornimento e altre già cariche e pronte per la vendita, tutte visibilmente alterate. Le bombole, appartenenti a diverse società del settore, erano state contraffatte a danno delle aziende titolari, immediatamente avvisate e che hanno sporto querela.

L’operazione coordinata dalla Procura di Castrovillari

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, conferma l’attenzione dell’Arma verso un comparto delicato non solo per la sicurezza dei consumatori, ma anche per la corretta concorrenza di mercato. I cinque indagati sono stati deferiti in stato di libertà. Nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, si precisa che la loro posizione sarà definita solo all’esito del processo e di un’eventuale sentenza definitiva di condanna.