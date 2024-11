San Marco Argentano, irrompe in un scuola e aggredisce uno studente ed un carabiniere: arrestato

SAN MARCO RGENTANO (CS) – I carabinieri della Stazione di San Marco Argentano hanno arrestato un soggetto che si era introdotto, senza alcuna autorizzazione, all’interno dell’Istituto Scolastico Superiore della locale cittadina. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, entrato nel plesso scolastico facendosi strada tra i collaboratori scolastici e i professori, ha inoltre aggredito uno studente.

I militari dell’Arma, allertati nell’immediatezza dal corpo docente, sono prontamente intervenuti per cercare di calmare il soggetto, in evidente stato di agitazione psico-fisica. Nonostante i numerosi tentativi di persuasione finalizzati ad accompagnare l’uomo presso gli uffici della Caserma, l’uomo si è rifiutato categoricamente di collaborare, aggredendo fisicamente i militari, i quali per contenere il soggetto ed evitare ulteriori rischi per la sua incolumità, hanno dovuto restringerlo all’interno dell’auto di servizio.

L’aggressore ha continuato a palesare un atteggiamento ostile e violento nei confronti dei gendarmi, anche una volta giunto presso gli Uffici del locale Comando dell’Arma. Pertanto, i Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, hanno eseguito la misura precautelare dell’arresto in flagranza di reato.