San Giovanni in Fiore, in migliaia per l’evento con Paolo Belli e la sua Big Band

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – In migliaia hanno partecipato all’evento tenutosi martedì 20 agosto sull’isola pedonale a San Giovanni in Fiore che ha visto protagonista della serata Paolo Belli e la sua Big Band, evento ricadente nella rassegna “ESTATE FLORENSE 2024”. Un successo straordinario per un artista unico voluto fortemente dalla Sindaca Rosaria Succurro sempre attenta a dare più energia e vitalità e ad offrire un più ampio ventaglio di proposte in termini di quantità senza mai tralasciare la qualità delle iniziative.

A San Giovanni in Fiore, in oltre due ore, Paolo Belli accompagnato dalla sua Big Band, ha portato sul palco uno show rinnovato, con in scaletta i suoi grandi classici come Ladri di Biciclette, Sotto questo sole, Dr Jazz & Mr Funk, Hey Signorina Mambo, Ho voglia di Ballare, e tanti altri successi arrangiati in una nuova veste, ma comunque caratterizzati dal suo sound inconfondibile, frutto di un percorso fatto negli ultimi 25 anni sempre con a fianco la sua Big Band, un gruppo affiatato che collabora con Paolo non solo sui palchi durante la stagione estiva, ma anche negli impegni in tv e a teatro. La Sindaca Succurro, dal megapalco nell’area pedonale ha ringraziato le migliaia di persone presenti all’evento dando inizio allo spettacolo. Il concerto di Paolo Belli è stato un mix irresistibile di musica, canzoni e parole che ha appassionato e soprattutto ha reso protagonista il pubblico che ha partecipato con grande entusiasmo sin dall’inizio, Radio Subasio è la radio ufficiale del Summer Tour 2024.