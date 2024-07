San Giovanni in Fiore, furto da 7 mila euro all’ufficio ticket dell’ex distretto sanitario

SAN GIOVANNI IN FIORE (Cs) – Furto da 7 mila euro, nella notte tra venerdi e sabato, presso l‘Ufficio ticket dell’ex distretto sanitario di San Giovanni in Fiore, situato in via Gran Sasso. Sono stati i dipendenti ad accorgersi dell’ammanco e notando l’effrazione in una porta esterna laterale.

I ladri hanno scavalcato un bancone e, dopo aver forzato la cassaforte hanno rubato contanti in banconote e monete. Tuttavia, hanno dimenticato una busta contenente una somma considerevole, destinata al deposito nella stessa giornata.

La responsabile della struttura, Filomena Loria ha immediatamente allertato i carabinieri di San Giovanni e informato i dirigenti superiori a Cosenza. I militari hanno eseguito rilievi dettagliati, incluso l’uso delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area, per raccogliere prove e risalire ai responsabili del furto. Dopo i rilievi, la stessa si è recata al Comando Stazione locale, coordinato dal luogotenente Francesco Tamburello. Le indagini sono in corso e sono mantenute nel massimo riserbo.