SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – “Finalmente potremo ristrutturare la tribuna dello stadio Valentino Mazzola di San Giovanni in Fiore grazie ad un cospicuo finanziamento, cui avevamo partecipato con il credito sportivo”. Ad annunciarlo è la sindaca, Rosaria Succurro su Facebook.

«In particolare – scrive la Succurro – avremo a disposizione 700mila euro per i lavori necessari. È una bellissima notizia, che aspettavamo da un po’ di tempo e che renderà felicissimi i tifosi della Silana Calcio e delle Stelle Azzurre. Lo avevamo promesso ai tifosi e siamo stati di parola, come sempre. Oggi sono felicissima di comunicarlo agli sportivi, che così ritorneranno a seguire le partite di calcio e altri eventi nella tribuna dello stadio comunale, finalmente rifatta e messa in sicurezza dopo tanti anni di abbandono e di silenzio».