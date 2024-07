Rovito: dopo la consigliera Corbo, si dimette anche l’assessore De Luca

ROVITO (CS) – “Mi sono dimesso, irrevocabilmente, da assessore con delega ai LLPP, Viabilità e Decoro Urbano del Comune di Rovito. È stata una decisione sofferta ma responsabile nei confronti dei miei concittadini che ho messo sempre in primo piano rispetto a tutto il resto”. Lo afferma il consigliere comunale, ormai ex assessore, Piero De Luca che spiega: “In questi quasi tre anni da Assessore, ho sempre fatto molta fatica a capire e ad avallare le decisioni che sono state assunte dal Sindaco. Sono andato, comunque, avanti fino a quando ho potuto e poi mi sono dimesso già circa un anno e mezzo fa perché ho ritenuto che fossi difronte alla cosiddetta “goccia che aveva fatto traboccare il vaso”.

Sono rientrato, poi, ridando fiducia al Sindaco che aveva promesso ed assicurato un cambio di passo che, però, non c’è stato. Nulla di quanto richiesto è stato rispettato dal Sindaco, nel mentre si registrava ulteriore malcontento tanto che, anche la giovane consigliera Arianna Corbo, ha ritenuto di doversi dimettere. Tante, troppe le decisioni assunte in solitaria dal Sindaco che, peraltro, mi ha sempre contrastato nell’esercizio delle mie funzioni assessorili, facendo venir meno le condizioni basilari per poter svolgere compiutamente ed a beneficio dei rovitesi l’incarico assegnatomi a seguito delle 129 preferenze accordatemi dall’elettorato rovitese, risultando il secondo degli eletti. Non chiedevo la luna ma semplicemente di rispettare gli impegni che tutta la squadra di maggioranza ha promesso in campagna elettorale ai rovitesi e, in primis, il confronto costante con i cittadini attraverso incontri pubblici, che non sono mai stati organizzati. Ho sempre chiesto di dare risposte concrete ai cittadini da cui ricevo quotidianamente critiche, essendo io uno che il territorio lo vive ogni giorno. Il Sindaco, invece, è convinto del contrario perché a LUI nessuno muove critiche! Mah….”

“Sarebbe stato difficile ed incomprensibile andare avanti in queste condizioni – conclude Piero De Luca – La responsabilità, che mi ha fatto rimanere assessore sino ad oggi, si è scontrata con la responsabilità di non poter più essere parte di questa situazione che non fa bene alla crescita di Rovito. Ha vinto dunque la responsabilità verso i miei concittadini a cui rimango fedele continuando il mio impegno in Consiglio Comunale a lottare per loro. Con l’augurio che l’Amministrazione Comunale possa finalmente, dopo circa tre anni, cambiare passo e non disattendere oltre gli impegni assunti con i rovitesi, rivolgo un in bocca al lupo sentito a tutti i colleghi consiglieri con i quali avremmo certamente formato una bella squadra se solo avessimo avuto un buon capitano”.