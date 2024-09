Rogliano dà il benvenuto al nuovo comandante dei carabinieri

ROGLIANO (CS) – Un primo incontro conoscitivo quello tra il Ten. Massimiliano Cervo ed il sindaco Giovanni Altomare nel corso del quale sono state affrontate le problematiche del territorio e della sicurezza, sostenendo la necessità di una reciproca collaborazione e sottolineando l’importanza dell’impegno dell’Arma dei Carabinieri sui temi legati alla sicurezza e al presidio del territorio attraverso i servizi di prossimità.

Il tenente Cervo, originario della provincia di Napoli, ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, un master di I livello in Criminologia e studi giuridici forensi ed una laurea in operatore della sicurezza e del controllo sociale presso l’Università degli studi di Bologna. Da oltre 27 anni nell’Arma dei Carabinieri, ha ricoperto diversi incarichi in Sicilia, Calabria e Puglia. Prima Carabiniere e successivamente maresciallo, dal 2006 al 2018 è stato Comandante di diverse stazioni Carabinieri nella provincia di Vibo Valentia.

Nel 2018 ha frequentato il corso biennale di formazione per Ufficiali dei Carabinieri al termine del quale è stato nominato Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lucera (FG), territorio difficile sotto il profilo dell’ordine e sicurezza pubblica, conseguendo importanti risultati investigativi nel contrasto alla criminalità locale e al traffico di stupefacenti. Nel 2022 è stato nominato comandante del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Cosenza, reparto di specialità dell’Arma dei Carabinieri alle dipendenze del Ministero della Salute con competenza territoriale sulle province di Cosenza e Crotone, ottenendo anche in tale incarico importanti risultati operativi.

Al neo comandante della Compagnia Carabinieri di Rogliano, il sindaco ha formulato i migliori auguri da parte di tutta l’amministrazione comunale e della cittadinanza per il nuovo prestigioso incarico.