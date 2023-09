Paura tra Civita e Frascineto, scoppia un vasto incendio: allarme per l’abitato – VIDEO

FRASCINETO – Sono ore di preoccupazione per l’incendio che si sta estendendo tra i Comuni di Civita e Frascineto, sulle montagne a ridosso del Parco del Pollino, nell’area della Pineta. Il rogo è alimentato dal vento che sta sferzando in questo momento, a causa dell’allerta arancione, e che non concede tregua alle squadre di vigili del fuoco e agli operai di Calabria Verde, sul posto da oggi pomeriggio per domare le fiamme. La preoccupazione è che l’incendio possa minacciare l’abitato, arrivando al borgo di Civita.

Secondo quanto si apprende, l’intervento dei mezzi aerei non è stato possibile a causa della perturbazione metereologica. La speranza è quella che i soccorritori possano spegnere le fiamme, evitando che il rogo si propaghi.