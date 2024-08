Paura a Mendicino, rapinato l’ufficio postale nel centro storico

MENDICINO (CS) – In una tranquilla mattina d’agosto, un colpo incredibile è stato compiuto a Mendicino dove è stato rapinato l’ufficio postale nel centro storico della cittadina alle porte di Cosenza. Intorno alle 8.30, due rapinatori, a volto coperto, armati di pistola, sono riusciti ad entrare nell’edificio spingendo il direttore all’interno dei locali.

Una volta dentro, secondo quanto ricostruito, i malviventi hanno legato il direttore e hanno tentato di aprire la cassaforte per rubare il denaro contenuto all’interno, ma nonostante gli sforzi, i rapinatori non sarebbero riusciti a forzarla. I ladri però, secondo quanto emerso, avrebbero portato via un bottino non da poco, circa 30mila euro, anche se la cifra è ancora da quantificare.

Panico tra i dipendenti e i clienti presenti all’interno dell’ufficio postale, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Allertate le forze dell’ordine sono giunti sul posto i carabinieri di Mendicino e di Cosenza e anche due ambulanze per eventuali necessità mediche. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili del colpo compiuto in pieno giorno.