Passione per le ‘due ruote’, a San Lorenzo del Vallo la 12^ edizione del Motoraduno

SAN LORENZO DEL VALLO (CS) – Due giornate per vivere momenti di pura passione motociclistica, tra spettacoli, tour turistici e prelibatezze locali. Domani, sabato 24 e domenica 25 agosto, nel borgo di San Lorenzo del Vallo la dodicesima edizione del Motoraduno, un evento attesissimo dagli appassionati delle due ruote e non solo.

Alle ore 15 domani, il Motoraduno inizierà ufficialmente con l’apertura del parco eventi. Ad accogliere i partecipanti ci sarà la musica del DJ Carmine Serra e l’animazione di Lady Jenny. Gli stand gastronomici offriranno caffè e una bottiglietta d’acqua ai motociclisti, come benvenuto del Motoclub organizzatore. Non mancheranno i giochi di intrattenimento e il tradizionale bike wash. Successivamente, i motociclisti potranno partecipare a un tour turistico gratuito, con visita agli scavi archeologici e al museo di Sibari. L’aperitivo sarà offerto dal Villaggio Camping Thurium, un momento di relax in un contesto storico e naturale di grande bellezza. La serata proseguirà con una cena conviviale, offerta dal Motoclub, che sarà l’occasione per socializzare e condividere la passione per le moto. La giornata si concluderà con il concerto degli Hard as a Rock, tribute band degli AC/DC, che infiammeranno la serata con i grandi classici della storica rock band australiana.

Conclusa la prima giornata, la domenica vedrà un nuovo inizio all’insegna della musica e del divertimento. La colazione sarà offerta in collaborazione con la Pasticceria Motta, insieme alla consueta bottiglietta d’acqua di benvenuto. Tra le attività, spiccano i giochi di intrattenimento, la benedizione dei caschi e il bike wash. Il secondo giro turistico della manifestazione prevede la visita guidata all’ex campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia, un luogo di grande valore storico. L’ingresso è offerto dal Motoclub. Successivamente, l’amministrazione comunale di Tarsia offrirà un aperitivo presso Rusticomania, in Piazza Piccola Tarsia. Al rientro al parco eventi, sarà servito il pranzo offerto dal Motoclub, seguito dalle premiazioni e dai ringraziamenti finali. La chiusura dell’evento sarà dolce: una mega torta, offerta dalla Pasticceria Motta, e dolci tipici a cura del Motoclub.

Ignazio Lamerata, presidente del Motoclub San Lorenzo del Vallo, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di accogliere motociclisti ed appassionati per la dodicesima edizione del nostro Motoraduno. Ogni anno cerchiamo di migliorare l’organizzazione e offrire un’esperienza indimenticabile. Questo evento non è solo un’occasione per celebrare la passione per le due ruote, ma anche un modo per far conoscere le bellezze del nostro territorio e rafforzare il senso di comunità. Ringrazio tutti i volontari e i partner che ci supportano in questa avventura.