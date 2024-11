Parenti: pronti per la magia del Natale con i Mercatini su via Silana

- Advertisement -

PARENTI (CS) – Dopo il grande successo dello scorso anno, i Mercatini di Natale di Parenti tornano in grande stile, più ricchi che mai. Appuntamento domani, domenica 24 novembre, sull’incantevole Via Silana che si trasformerà in un meraviglioso villaggio natalizio, pronto ad accogliere visitatori ed espositori da ogni parte della provincia di Cosenza. Quest’anno gli espositori sono triplicati, e porteranno una varietà ancora più ampia di artigianato locale, decorazioni uniche e prodotti irresistibili.

Spazio anche ai laboratori creativi e al mercatino dei giocattoli che aggiungeranno un tocco speciale per le famiglie, mentre gli stand gastronomici delizieranno tutti con prelibatezze calabresi e l’irresistibile cioccolata calda. Organizzato dal Comune di Parenti, l’evento rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nella vera magia del Natale.

“Immergiti nella magia del Natale e lasciati trasportare dall’atmosfera festosa di questa giornata unica”, è l’invito rivolto a tutti coloro che desiderano iniziare le festività in grande stile. L’eventi per tutta la giornata di domenica.