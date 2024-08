Paludi: al museo civico la mostra di Rossella D’Aula “Nel mito e oltre: donne, uomini, colori”

PALUDI (CS) – Da oggi e fino al primo settembre prossimo sarà possibile visitare, al Museo Civico di Paludi, la mostra personale dell’artista Rossella D’Aula “Nel mito e oltre: donne, uomini, colori”. È costante, continuo il dialogo tra passato e presente, antico e contemporaneo, mito e realtà. Il percorso pittorico tracciato dalle opere vuole ricordare con raffinatezza tale legame e amplificarlo tra le sale del Museo, integrandosi nella mostra “Scavare Radici. La scoperta del centro fortificato di Castiglione di Paludi”, che attraverso reperti e documenti d’archivio racconta la messa in luce del suggestivo e rilevante sito archeologico, negli anni ’50 del secolo scorso.

«Valorizzare il patrimonio culturale del territorio che sono stato eletto ad amministrare – spiega il sindaco di Paludi, Domenico Baldino – rappresenta uno degli obiettivi principali del mio mandato, che condivido con l’amministrazione comunale. Il Museo Civico è una risorsa dalla quale non possiamo prescindere, che va sempre più valorizzata, promossa e potenziata. Sono particolarmente onorato che a Paludi possa arrivare l’arte di Rossella D’Aula, che ringrazio moltissimo, per il dono prezioso che fa a noi tutti. Ciò accade in un periodo in cui la comunità vede il ritorno in paese dei tanti cittadini emigrati, che avranno, così, un’opportunità in più per trascorrere con maggiore piacevolezza il periodo di riposo estivo con gli affetti ritrovati».

«Le opere di Rossella D’Aula – racconta Donatella Novellis, Direttrice scientifica del Museo Civico e del Parco archeologico di Castiglione – irrompono con forza nel silenzio di un passato che si lascia svelare, attraverso tratti delicati e sinuosi riempiti da colori vivaci. Tratteggiano miti classici che, nell’interpretazione delicata e decisa dell’artista, diventano persone, si fanno donne e uomini, con intimità umane evidenti che parlano a chi le osserva e danno vita a un intreccio significativo con le storie di ciò che il Museo Civico custodisce. Affermano, ancora una volta, il ruolo forte dei musei quali luoghi di appartenenza, conoscenza, formazione, crescita. Sono particolarmente onorata di poter ospitare in museo la personale di pittura di un’artista così raffinata e attenta ai racconti del mito e della storia più antica del territorio, arricchendo il valore fortissimo che il Museo ha acquisito con la mostra archeologica in corso Scavare Radici».

«Il mito classico e l’archeologia del sito di Castiglione – descrive l’artista Rossella D’Aula – hanno ispirato un filone della mia produzione pittorica per la quale il luogo più consono di esposizione credo debba essere proprio il Museo Civico di Paludi. Ho lavorato con impegno per donare alla comunità i racconti pittorici che ho realizzato e sono particolarmente felice di poter esporre una scelta delle mie opere in questa bella realtà della Sibaritide. Ringrazio dal profondo del cuore chi ha reso possibile tutto ciò, dal Sindaco Baldino, alla Direttrice Novellis».

La mostra, curata da Rossella D’Aula e Donatella Novellis, sarà inaugurata oggi, giovedì 1 luglio alle ore 21.00 presso il Museo Civico allocato nel Centro Culturale Polifunzionale di Paludi, dove resterà visitabile fino al 1 settembre 2024.

Ai saluti di benvenuto del sindaco seguiranno gli interventi di Filippo Demma, direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari, e Donatella Novellis. Impreziosirà l’evento un reading con presentazione delle opere del Prof. Giuseppe De Rosis, che vedrà la partecipazione dell’artista, di Flavio D’Aula, Barbara Di Noia, Lella Persiani. Come nella migliore tradizione locale, si festeggerà con una degustazione di fritti caratteristici a cura della Pro Loco Paludi, che le curatrici ringraziano per la collaborazione prestata in ogni fase di realizzazione dell’evento.