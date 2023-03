Nel centro storico di Mendicino la “Passione di Cristo Juovi Santu – Inclusivo”

MENDICINO (CS) – L’iniziativa è promossa dalle associazioni: “AiuTiamoci aps, I Brettii, I Baki, Maschera e Volto, La Ginestra, Arcobaleno, Juovi Santu, la Banda Musicale Città di Mendicino 1885, Don Cicco Salvino, ProCiv Agorà, la Banda musicale Raimondo Reda, Sai e il Delfino, in sinergia con l’Istituto Comprensivo Statale di Mendicino e il Comune di Mendicino. Si intitola “Passione di Cristo Juovi Santu – Inclusivo” nel centro storico di Mendicino, ed è in programma per il 1° aprile prossimo dalle ore 15 alle ore 22.

L’obiettivo è di far rivivere ai ragazzi l’antica tradizione cercando di mantenerla e tramandarla ai giovani ma soprattutto dare la possibilità a tutti di partecipare senza nessuna barriera creando una società di supporto per ognuno, nel rispetto, nella tolleranza e nella comprensione reciproca. Un ambiente inclusivo fa sentire ognuno valorizzato.