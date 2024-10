Nasce il ‘coordinamento dei sindaci’ nella provincia di Cosenza per “dare risposte a tante criticità”

COSENZA – Nasce il ‘coordinamento dei sindaci’ nella provincia di Cosenza. “Nei giorni scorsi i Sindaci calabresi si sono riuniti per eleggere i 40 membri del Consiglio Direttivo di Arrical. Nella provincia di Cosenza il “caso politico” è stata certamente la serrata competizione per l’elezione dei rappresentanti nella fascia dei Comuni 1000/5000, dove votavano 90 Sindaci. Il dato eclatante non è stata solo l’alta partecipazione alle operazioni di voto, ma soprattutto il “sorprendente” risultato – in termini elettorali- che ha premiato le candidature decise proprio dal neo “coordinamento” di Sindaci della provincia di Cosenza”. Così scrive in una nota il neo direttivo.

L’esordio di questo raggruppamento di Amministratori – per numeri (circa 50), territori e rappresentativita’ – è certamente un primo importante passo per sostenere e portare avanti l’ambiziosa idea dei proponenti: coagulare uomini liberi e competenti, offrire momenti di confronto, provare a dare risposte operative e politiche alle tante criticita’ della nostra terra. Il risultato di rilievo raggiunto nell’occasione dai sindaci di Celico, Fagnano Castello e Maierà, sostenuti proprio dal predetto gruppo, conferma la bonta’ della nuova proposta politica ed amministrativa nel panorama provinciale. Un dato ancor più significativo, perché è slegato dalle tradizionali dinamiche politiche, dalle tessere, dalle “pressioni” e dalle strategie dei partiti. Un segnale forte e chiaro che indica un nuovo percorso da seguire per uomini, istituzioni e territori”.