Mandatoriccio, Francesca morta nell’incidente sulla Tiburtina: la salma giungerà in paese questa sera

- Advertisement -

MANDATORICCIO – Prematura e tragica scomparsa della giovanissima Francesca Mandarino, la comunità accoglierà l’arrivo della salma questa sera, martedì 19, alle ore 20 all’ingresso del paese, in prossimità della statua della Madonnina. È quanto fa sapere il Sindaco Aldo Vincenzo Grispino che, ribadendo i sentimenti di grande commozione e di profonda vicinanza dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza alla famiglia e agli amici della studentessa deceduta a seguito di un incidente stradale nella Capitale, invita i concittadini ad aderire al momento di preghiera.

In occasione delle esequie, che si terranno giovedì 21 novembre alle ore 15,30 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, nel centro storico di Mandatoriccio è stato proclamato il lutto cittadino. È stata disposta la chiusura degli esercizi commerciali dalle ore 8 alle ore 18.

L’incidente

Lo schianto con l’altra automobile, lo sbalzo e la carambola contro un muro: così è morta Francesca Mandarino, ventunenne di Cosenza che studiava come fuorisede a Roma, alla Sapienza e che presto avrebbe vissuto la sua prima tornata elettorale da candidata per le elezioni studentesche nelle liste di Sapienza Futura. Stava rientrando proprio da una cena di associazione, organizzata come momento di svago dalla compagna elettorale quando, in automobile con altri cinque ragazzi, c’è stato il tragico incidente. La ragazza alla guida dell’Opel Mokka, una ventitreenne, è stata denunciata per omicidio stradale dai vigili urbani: si attendono i risultati dell’alcool test