Longobucco: 85 tirocinanti potranno continuare a lavorare per altri sei mesi

LONGOBUCCO (CS) – 85 tirocinanti potranno continuare a lavorare per altri 6 mesi grazie all’accordo promosso e raggiunto dall’Amministrazione Comunale con la Regione Calabria e la provincia di Cosenza. A darne notizia è il sindaco Giovanni Pirillo, sottolineando la soddisfazione per un altro risultato che contribuirà a confermare serenità alle diverse famiglie coinvolte di questi lavoratori e cogliendo l’occasione anche per ringraziare per l’attenzione dimostrata il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e l’Assessore all’agricoltura Gianluca Gallo. I tirocinanti saranno impiegati – spiega – nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio boschivo e montano comunali.

Il prolungamento dell’impiego è stato reso possibile dal reperimento, da parte della Giunta Regionale, delle risorse necessarie tramite la Struttura Dipartimentale U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione e Difesa del Suolo. Per l’occasione, nei prossimi giorni si svolgerà a Longobucco un incontro fra i tirocinanti e l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo.

Vengono premiati – aggiunge – l’impegno e l’abnegazione dell’Amministrazione Comunale nel garantire a tutti il diritto a non emigrare ed a lavorare nella propria terra, contribuendo a valorizzare insieme all’istituzione locale – conclude Pirillo – le risorse naturali dei nostri territori destinate a rappresentare sempre di più la vera svolta di sviluppo delle aree interne della nostra regione.