“Libera di essere di essere tu”. Alla 3D dell’OmniComprensivo di Luzzi il contest video di RLB

COSENZA – In occasione della Festa della Donna, Rlb ha lanciato il contest video intitolato “La Libertà di Essere tu” rivolto alle scuole di Cosenza e provincia, promuovendo la riflessione e la creatività sul significato della libertà e dell’energia tipica dell’universo femminile. Il contest ha contribuito a promuovere una maggiore consapevolezza e comprensione delle sfide ancora presenti nella lotta per i diritti delle donne, ispirando azioni positive e cambiamenti nella società.

Libera di essere tu: vince l’Istituto Omnicomprensivo di Luzzi

A vincere il contest, con una pioggia di like sul video pubblicato sulla pagina Facebook della radio, è stata la classe 3D dell’Istituto OmniComprensivo di Luzzi, coordinata dalla professoressa Nadia Castiglia. I piccoli delle scuole medie in un breve video, hanno raccontato con onestà e ingenuità la libertà di sognare un futuro attinente ai propri sogni. RLB ha voluto mettere in evidenza il potere della creatività e dell’arte nel promuovere la consapevolezza e il cambiamento sociale, celebrando la diversità e la forza delle donne in tutto il mondo.



Attraverso l’espressione artistica e il dialogo aperto, il contest ha contribuito a rafforzare il legame tra le generazioni e a ispirare un futuro più equo e inclusivo per tutte le donne. All’interno della prossima assemblea d’ Istituto tutta la crew di RLB farà tappa in sede per raccontare la bellezza e la libertà della comunicazione. Saper gestire l’abilità comunicativa è essenziale per trasferire pensieri, idee, punti di vista, emozioni e sensazioni in maniera chiara e farlo a tutto volume, sarà una grande festa in musica!

Il ruolo della donna nella società contemporanea

Il contest ha suscitato interesse e partecipazione da parte di studenti di diverse età e background, dimostrando il desiderio di esplorare e celebrare il ruolo delle donne nella società contemporanea. Obiettivo del Contest era proprio quello di incoraggiare gli studenti a esprimere le proprie opinioni e idee sulla libertà e sull’essere donna attraverso una varietà di mezzi creativi, tra cui scrittura, arte visiva, musica e performance. Il tema della libertà è stato scelto per riflettere sulle sfide affrontate dalle donne nel perseguire i propri sogni, nonché sulle conquiste e sui progressi raggiunti nel corso del tempo. Variegata e coinvolgente la partecipazione e la creatività degli studenti che hanno partecipato al contest in modo entusiasta, presentando una vasta gamma di opere creative che riflettevano la loro visione personale della libertà femminile.

Riflessione e dialogo

la riflessione e il dialogo su questioni importanti legate alla parità di genere e all’empowerment femminile. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di esplorare e condividere le proprie esperienze, opinioni e speranze per il futuro delle donne nel contesto sociale, culturale ed economico attuale. Il contest del RLB ha avuto un impatto significativo su tutta la comunità scolastica, incoraggiando. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di esplorare e condividere le proprie esperienze, opinioni e speranze per il futuro delle donne nel contesto sociale, culturale ed economico attuale.