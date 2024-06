Lattarico, sequestro di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica: 49enne arrestato

LATTARICO (CS) – Un altro arresto a Lattarico scaturito nel corso di una più ampia operazione di controllo del territorio, si tratta di T.P. un uomo del posto di 49 anni. In particolare gli uomini guidati dal maresciallo Gerardo Paladino, unitamente all’unità cinofila di Vibo Valentia, intervenuti presso l’abitazione del quarantanovenne, hanno prima rinvenuto e sottoposto a sequestro diversi quantitativi di sostanze stupefacenti e successivamente hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica.

I militari durante le operazioni di controllo, notavano sin da subito un’anomalia nell’impianto elettrico dell’abitazione che, risultava priva di contatore nonostante la presenza di diversi elettrodomestici in funzione. Pertanto, veniva richiesto l’immediato intervento di personale preposto di e-distribuzione che accertavano l’allaccio abusivo alla rete elettrica attraverso la realizzazione di un by pass di cavi da una cassetta di derivazione esterna. In considerazione di quanto accertato, espletate le formalità di rito, lo stesso, è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

Il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, Dott. Domenico Frascino, ha richiesto ed ottenuto la convalida dell’arresto con la successiva applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. da parte del Giudice, Dott.ssa Francesca De Vuono. Inoltre,veniva deferito in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.