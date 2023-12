Laino Castello, presentato il progetto di riqualificazione del borgo antico

LAINO CASTELLO – E’ stato presentato a Laino Castello il progetto riguardante il recupero del borgo antico, finanziato dalla Regione Calabria. Un borgo bello e caratteristico quello del piccolo comune cosentino che confina con la Basilicata, che negli anni scorsi è stato messo in sicurezza con una serie di lavori eseguiti, grazie al supporto tecnico dell’Università della Calabria. I lavori compiuti, in questa occasione, hanno riguardato la ristrutturazione di alcuni alloggi che hanno dato vita all’albergo diffuso che grazie alla presenza di più case, preesistenti e vicine fra loro, con gestione unitaria offre servizi alberghieri a tutti gli ospiti che generalmente sono quasi sempre turisti. Un’altra serie di interventi hanno invece riguardato la ristrutturazione della chiesa di Santa Maria delle Vergini e sta per esser completata anche quella di San Teodoro che domina l’intero comprensorio.

