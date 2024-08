Lago: 5^ edizione del “Sustarìa Festival”, per stimolare la genuina socialità del piccolo borgo

LAGO (CS) – Tutto pronto nella piccola cittadina di Lago, in provincia di Cosenza per il Sustarìa Festival che parte domani, venerdì 2 e proseguirà sabato 3 e lunedì 5 agosto. Una ricca programmazione di eventi per stimolare la vita culturale e la genuina socialità del piccolo borgo: laboratori, musica, spettacoli, pranzi di comunità e momenti di dialogo tra realtà associative del territorio.

Si parte domani mattina con un laboratorio curato dal collettivo Guerrilla Spam e finalizzato alla realizzazione di un murale nella zona di Laghitello. Nel tardo pomeriggio, nella storica chiesa di S. Giuseppe è prevista la performance di musica e poesia Oltre il mare che vedrà le sonorità arabe dell’oud di Tareq Abu Salameh armonizzarsi con le parole e la danza della giovane attrice Sara Marzullo. Seguirà l’apericena a base di piatti contadini per poi arrivare a Bollari. Memorie dallo Jonio, lo spettacolo teatrale dell’attore calabrese Carlo Gallo che raccoglie e racconta le voci e le storie dei pescatori calabresi degli anni ‘30.

Nella giornata del 3 agosto, dopo la conclusione del laboratorio Murales collettivo e la restituzione dei risultati alla comunità, ci sarà il talk ‘Perché un festival?’, una tavola rotonda tra realtà associative che, come Sustarìa, organizzano festival sul territorio calabrese, per condividere gli obiettivi e le esperienze. Interverranno Colpo, Felici e Conflenti, Gynestra, RaMe Festival e modererà l’incontro Ludovica Franzè, antropologa e ricercatrice. In serata sarà protagonista Fabrizio Piepoli, cantante, polistrumentista e studioso di tradizioni musicali mediterranee, che porterà a Lago il suo più recente progetto Maresia, un viaggio sonoro che racchiude molteplici sonorità del Mediterraneo come il fado portoghese, il tarab arabo e la tarantella pugliese.

Il festival si concluderà, dopo una pausa domenicale, lunedì 5 con il tradizionale pranzo popolare ‘A Sagna d’u Pantaniallu, organizzato in collaborazione con il gruppo Madonna dei Monti. Tutti gli eventi sono gratuiti e ad accesso libero fino ad esaurimento posti eccetto il laboratorio per cui è necessaria un’iscrizione e una quota partecipativa di 10€.