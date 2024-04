Incidente sulla Statale 107 a San Giovanni in Fiore, due auto coinvolte

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Un incidente stradale ha coinvolto questa mattina due auto, sulla Statale 107 Silana Crotonese, nel tratto silano, a San Giovanni in Fiore. Secondo quanto emerso due auto, una Ford e una Peugeot hanno impattato nei pressi del bivio nord, ma non si registrano gravi conseguenze per le persone a bordo delle vetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e anche i sanitari del 118. Al vaglio la dinamica del sinistro.

