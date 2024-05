‘Classi per disabili’: oltre mille firme per l’appello di Fiorita contro la proposta di Vannacci

CATANZARO – Ha superato le mille firme “on line” in tre giorni l’appello “per una scuola inclusiva e contro ogni barriera” lanciato dal sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, intitolato “Noi li vogliamo lì, tutti assieme”, contro la proposta del generale dell’Esercito Roberto Vannacci, candidato della Lega alle elezioni europee, di costituire classi separate per gli alunni disabili. Ad aderire all’appello di Fiorita, che è un docente universitario, sono stati in tanti: dirigenti scolastici, insegnanti di scuole di ogni ordine e grado e professori universitari e delle Accademie di belle Arti. “Noi, docenti delle scuole primarie, secondarie, dell’università e dell’alta formazione – si afferma nell’appello – li vogliamo tutti assieme, nelle stesse classi, a seguire un percorso che dia a tutti le stesse opportunità nel rispetto delle specifiche potenzialità. Li vogliamo lì, nelle stesse classi, fianco a fianco, perché ogni alunno, ogni studente, a prescindere dalle sue esigenze personali, rappresenta una risorsa per tutti”.

