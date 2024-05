Pedivigliano, i consiglieri si dimettono in massa: cade il sindaco Antonella Leone

PEDIVIGLIANO (CS) – “E’ bastato che il Sindaco di Pedivigliano, Avv. Antonella Leone, facesse delle valutazioni politiche senza consultare i consiglieri comunali della sua maggioranza per produrre dimissioni in massa. Da venerdi 3 maggio a Pedivigliano un’amministrazione non esiste più”. Lo rende noto attraverno una nota il consigliere comunale Cesare Valente.

“Sei consiglieri su dieci hanno, infatti, rassegnato le proprie dimissioni, presentate all’ufficio protocollo dell’ente ed indirizzate al Sindaco e al Prefetto di Cosenza, facendo di fatto decadere il consiglio comunale. Il malessere aleggiava già da un po’ di tempo, i consiglieri Giuseppe Bonacci, Mario Palermo, Sirianni Ercole, Cesare Valente, Angelo Barbiero e Felice Palermo, si sentivano esclusi dalle decisioni. Provavano un senso di «scollamento e mancata condivisione delle scelte». Un malessere che si è tradotto in fatti concreti con le dimissioni odierne.

Uno “sgarbo” intollerabile per i sei dissidenti che a quel punto non hanno esitato a dimettersi con il chiaro intento di far decadere con un mese e mezzo di anticipo quella maggioranza che avevano contribuito a far eleggere. Ora per Pedivigliano si apre la strada del commissariamento fino alle elezioni previste 8 e 9 giugno 2024“.